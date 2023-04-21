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Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Szekszardi jaras
Жильё в Сексард, Венгрия
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71 объект найдено
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
37 м²
€ 23,639
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 90,039
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 159,362
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 60,557
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 61,885
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 92,695
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 63,479
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 66,401
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 71,447
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
51 м²
€ 69,057
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 87,649
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 62,417
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 70,385
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 84,196
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 91,367
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 53,652
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
46 м²
€ 19,920
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 63,479
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 209,826
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 104,913
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 104,647
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 55,777
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 54,449
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 90,305
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 52,855
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 130,145
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 82,071
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 62,417
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 95,351
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
37 м²
€ 35,856
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