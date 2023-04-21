Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Тольна
  5. Szekszardi jaras

Жильё в Сексард, Венгрия

71 объект найдено
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 37 м²
€ 23,639
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 90,039
Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 159,362
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 60,557
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 61,885
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 92,695
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 63,479
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 66,401
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 71,447
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 51 м²
€ 69,057
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 87,649
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 62,417
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 70,385
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 84,196
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 91,367
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 53,652
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 46 м²
€ 19,920
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 63,479
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 209,826
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 104,913
Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 104,647
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 55,777
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 54,449
Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 90,305
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 52,855
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 130,145
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 82,071
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 62,417
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 95,351
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 37 м²
€ 35,856

Параметры недвижимости в Сексард, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти