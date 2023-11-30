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Жильё в Сексард, Венгрия

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43 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€76,153
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€71,129
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€79,300
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€116,346
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Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€132,184
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€72,187
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Квартира 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€72,716
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€58,966
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€56,851
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Дом 8 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
€185,069
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€27,764
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 29 м²
€26,442
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 32 м²
€18,245
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 64 м²
€62,139
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€79,300
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€87,259
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€58,173
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€105,504
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€43,630
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€23,798
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Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€114,759
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€19,303
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Дом 5 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€169,230
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Квартира 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€34,904
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€71,394
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€125,600
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€46,274
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€71,129
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Дом 6 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€198,316
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€144,110
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Параметры недвижимости в Сексард, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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