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Венгрия
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43 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€76,153
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
75 м²
€71,129
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
55 м²
€79,300
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
98 м²
€116,346
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Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4
2
86 м²
€132,184
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€72,187
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Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1
1
45 м²
€72,716
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
55 м²
€58,966
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€56,851
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Дом 8 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
8
1
275 м²
€185,069
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Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1
25 м²
€27,764
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
29 м²
€26,442
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
32 м²
€18,245
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
3
64 м²
€62,139
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€79,300
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
59 м²
€87,259
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€58,173
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€105,504
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
56 м²
€43,630
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
102 м²
€23,798
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Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4
2
183 м²
€114,759
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Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1
1
30 м²
€19,303
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Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
5
2
180 м²
€169,230
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Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1
1
40 м²
€34,904
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€71,394
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€125,600
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€46,274
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
57 м²
€71,129
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Дом 6 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
6
2
160 м²
€198,316
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
90 м²
€144,110
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Параметры недвижимости в Сексард, Венгрия
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