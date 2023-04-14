Купить недвижимость в Шопрон, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
Шопрон
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119 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
17 м²
€ 46,811
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 122,777
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 336,233
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 79,979
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 192,324
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 200,349
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 186,975
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 80,220
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 336,768
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 138,827
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 179,217
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 85,329
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 147,119
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 160,226
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 144,176
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 114,753
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 98,703
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 221,748
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 183,230
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
€ 45,446
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 131,069
Дом 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 133,477
Дом 5 комнат
Шопрон, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 318,312
Дом 7 комнат
Шопрон, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
244 м²
€ 251,439
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 186,975
As in the old days, just as today, it increases one's prestige if one can move into a high-c…
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
€ 398,558
На рынок была выставлена недвижимость, считающаяся настоящей диковинкой, характеризующаяся…
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 144,176
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 152,201
Квартира 5 комнат
Шопрон, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 213,723
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