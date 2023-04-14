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Купить недвижимость в Шопрон, Венгрия

119 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 17 м²
€ 46,811
Квартира 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 122,777
Квартира 4 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 336,233
Квартира 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 79,979
Дом 3 комнатыв Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 192,324
Дом 3 комнатыв Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 200,349
Дом 3 комнатыв Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 186,975
Квартира 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 80,220
Дом 4 комнатыв Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 336,768
Квартира 1 комнатав Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 138,827
Дом 3 комнатыв Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 179,217
Квартира 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 85,329
Квартира 3 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 147,119
Квартира 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 160,226
Квартира 4 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 144,176
Квартира 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 114,753
Квартира 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 98,703
Квартира 4 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 221,748
Дом 4 комнатыв Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 183,230
Квартира 1 комнатав Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м²
€ 45,446
Квартира 3 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 131,069
Дом 2 комнатыв Шопрон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 133,477
Дом 5 комнатв Шопрон, Венгрия
Дом 5 комнат
Шопрон, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 318,312
Дом 7 комнатв Шопрон, Венгрия
Дом 7 комнат
Шопрон, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 244 м²
€ 251,439
Квартира 3 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 186,975
As in the old days, just as today, it increases one's prestige if one can move into a high-c…
Дом 4 комнатыв Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 398,558
На рынок была выставлена ​​недвижимость, считающаяся настоящей диковинкой, характеризующаяся…
Квартира 4 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 144,176
Квартира 3 комнатыв Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 152,201
Квартира 5 комнатв Шопрон, Венгрия
Квартира 5 комнат
Шопрон, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 213,723
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