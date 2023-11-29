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Жильё в Шопрон, Венгрия

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9
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7
16 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€143,974
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Дом 6 комнат в Шопрон, Венгрия
Дом 6 комнат
Шопрон, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€301,585
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Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€70,807
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Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€163,354
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Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€102,014
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€197,630
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€165,400
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Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€120,372
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Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€188,556
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Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€196,423
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Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€330,170
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Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€78,412
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Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€175,706
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Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€70,545
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Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€112,504
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Квартира 5 комнат в Шопрон, Венгрия
Квартира 5 комнат
Шопрон, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€196,660
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