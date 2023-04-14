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Купить недвижимость в Надьканижа, Венгрия

131 объект найдено
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 88,806
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 77,572
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 57,510
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 57,510
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,078
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,946
Дом 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 9,362
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 63,930
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 53,471
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 101,378
Дом 6 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 234,855
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 55,905
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 53,471
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 73,292
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 66,845
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,605
Квартира 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Квартира 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 85,596
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,979
Квартира 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 42,798
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 71,954
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 106,728
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 99,506
Дом 7 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м²
€ 240,472
Дом 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 146,851
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 62,860
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 66,605
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 64,171
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 69,280
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 79,979
Дом 4 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат 137 м²
€ 233,000
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