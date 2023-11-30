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Жильё в Надьканижа, Венгрия

квартиры
36
дома
35
71 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€59,495
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€85,937
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Квартира 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€31,731
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€57,908
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€35,697
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€40,985
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€16,897
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Квартира 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€40,985
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€39,663
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€61,875
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€158,653
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€88,555
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Дом 5 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€92,548
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Квартира 4 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€132,211
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€47,596
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€79,062
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€39,663
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Квартира 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 60 м²
€18,245
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€47,569
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Дом 6 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
€158,389
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€17,187
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€15,839
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€18,483
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€44,687
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€115,023
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€78,004
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€76,418
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€34,375
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 81 м²
€85,937
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€92,283
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