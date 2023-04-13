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  4. медье Дьёр-Мошон-Шопрон

Купить недвижимость в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

Gyori jaras
368
Дьёр
253
Soproni jaras
163
Шопрон
119
Mosonmagyarovari jaras
33
Pannonhalmi jaras
16
Csornai jaras
12
Мошонмадьяровар
11
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603 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 114,580
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 96,151
Дом 3 комнатыв Sikator, Венгрия
Дом 3 комнаты
Sikator, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 52,883
Дом 5 комнатв Баконьсентласло, Венгрия
Дом 5 комнат
Баконьсентласло, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 146,897
Дом 14 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат 14 ванных комнат 280 м²
€ 373,920
Квартира 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 159,984
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 331,186
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 117,251
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 69,175
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 114,847
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 76,119
Дом 3 комнатыв Koronco, Венгрия
Дом 3 комнаты
Koronco, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 85,200
Дом 5 комнатв Конь, Венгрия
Дом 5 комнат
Конь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 186,693
Дом 4 комнатыв Abda, Венгрия
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 158,916
Дом 3 комнатыв Гёнью, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 125,263
Дом 3 комнатыв Гёнью, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 138,617
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 143,692
Квартира 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 190,089
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 237,706
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 116,182
Дом 6 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 193 м²
€ 574,234
Дьёр - волшебный город, где любители тишины могут найти дом своей мечты. Этот недавно постро…
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 92,919
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 90,809
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 106,567
Дом 5 комнатв Ньюль, Венгрия
Дом 5 комнат
Ньюль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 234,768
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 141,288
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 98,555
Дом 3 комнатыв Чорна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чорна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 112,176
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 53 м²
€ 78,790
Дом 3 комнатыв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
3 Количество комнат 154 м²
€ 152,239

Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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