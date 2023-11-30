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Дома в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

118 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Баконьсентласло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баконьсентласло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€156,160
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Дом 3 комнаты в Gyoemoere, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyoemoere, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€82,189
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Дом 3 комнаты в Harka, Венгрия
Дом 3 комнаты
Harka, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€353,772
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Дом 4 комнаты в Abda, Венгрия
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€161,727
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Дом 2 комнаты в Boercs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Boercs, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€64,930
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Дом 4 комнаты в Kajarpec, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kajarpec, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€66,017
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 135 м²
€180,260
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€100,218
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Дом 1 комната в Ньюль, Венгрия
Дом 1 комната
Ньюль, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€76,622
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Дом 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€113,739
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
€211,836
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Дом 4 комнаты в Gyorladamer, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyorladamer, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€246,568
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Дом 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€178,961
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Дом 2 комнаты в Фертёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фертёд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€111,088
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Дом 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
€211,836
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Дом 4 комнаты в Дунасег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунасег, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€155,099
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Дом 7 комнат в Паннонхальма, Венгрия
Дом 7 комнат
Паннонхальма, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
€503,741
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Дом 3 комнаты в Vamosszabadi, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vamosszabadi, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€95,181
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Дом 2 комнаты в Тет, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тет, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 85 м²
€33,141
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Дом 5 комнат в Gyorujbarat, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyorujbarat, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€156,425
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Дом 4 комнаты в Nyalka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyalka, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€198,580
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Дом 3 комнаты в Bakonypeterd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bakonypeterd, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€88,817
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Дом 6 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€275,467
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€60,714
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Дом 5 комнат в Gyorujbarat, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyorujbarat, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€262,475
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Дом 5 комнат в Фертёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Фертёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€114,004
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Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€357,921
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€119,042
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Дом 5 комнат в Ашваньраро, Венгрия
Дом 5 комнат
Ашваньраро, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€386,820
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Дом 3 комнаты в Szerecseny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szerecseny, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€74,209
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Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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