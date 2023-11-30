ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Жилая
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Дома
Дома в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
Дом
Очистить
118 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 3 комнаты
Баконьсентласло, Венгрия
3
1
94 м²
€156,160
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Gyoemoere, Венгрия
3
1
111 м²
€82,189
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Harka, Венгрия
3
1
91 м²
€353,772
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
4
2
103 м²
€161,727
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Boercs, Венгрия
2
1
80 м²
€64,930
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Kajarpec, Венгрия
4
1
114 м²
€66,017
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5
135 м²
€180,260
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
80 м²
€100,218
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 комната
Ньюль, Венгрия
1
1
25 м²
€76,622
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
60 м²
€113,739
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
83 м²
€211,836
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Gyorladamer, Венгрия
4
2
149 м²
€246,568
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
2
140 м²
€178,961
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Фертёд, Венгрия
2
1
92 м²
€111,088
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
1
169 м²
€211,836
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Дунасег, Венгрия
4
1
125 м²
€155,099
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 7 комнат
Паннонхальма, Венгрия
7
3
248 м²
€503,741
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Vamosszabadi, Венгрия
3
1
80 м²
€95,181
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Тет, Венгрия
2
85 м²
€33,141
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Gyorujbarat, Венгрия
5
2
130 м²
€156,425
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyalka, Венгрия
4
1
87 м²
€198,580
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Bakonypeterd, Венгрия
3
1
79 м²
€88,817
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6
2
260 м²
€275,467
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
38 м²
€60,714
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Gyorujbarat, Венгрия
5
2
142 м²
€262,475
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Фертёд, Венгрия
5
1
96 м²
€114,004
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4
2
144 м²
€357,921
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
85 м²
€119,042
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Ашваньраро, Венгрия
5
2
138 м²
€386,820
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Szerecseny, Венгрия
3
100 м²
€74,209
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL