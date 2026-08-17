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Жилье в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

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дома
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Фарад, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Фарад, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
В небольшом поселке Farád, всего в 3 минутах езды от Csorna и примерно в 35 минутах от Győr,…
$225,670
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Вилла 6 комнат в Osli, Венгрия
Вилла 6 комнат
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Описание объекта Продаётся венгерская компания (Kft), владеющая парковым участком площадью о…
$3,60 млн
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Вилла 5 комнат в Kisbajcs, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kisbajcs, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен односемейный дом, расположенный в 9062 Кисбайч, в северо-восточной част…
$405,976
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Замок в Feketeerdo, Венгрия
Замок
Feketeerdo, Венгрия
Мы рады представить вашему вниманию элегантный замок в Фекетеердё, в тихой деревеньке недале…
$1,15 млн
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Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

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