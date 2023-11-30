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Realting.com
Венгрия
Жилая
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Жильё в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
Gyori jaras
130
Дьёр
88
Soproni jaras
43
Шопрон
22
Mosonmagyarovari jaras
9
Pannonhalmi jaras
8
Teti jaras
8
Csornai jaras
5
Мошонмадьяровар
4
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203 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
53 м²
€79,986
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Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
1
42 м²
€68,158
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Дом 3 комнаты
Баконьсентласло, Венгрия
3
1
94 м²
€156,160
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Дом 3 комнаты
Gyoemoere, Венгрия
3
1
111 м²
€82,189
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Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
68 м²
€91,469
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Дом 3 комнаты
Harka, Венгрия
3
1
91 м²
€353,772
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Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
4
2
103 м²
€161,727
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Дом 2 комнаты
Boercs, Венгрия
2
1
80 м²
€64,930
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Дом 4 комнаты
Kajarpec, Венгрия
4
1
114 м²
€66,017
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Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5
135 м²
€180,260
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Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
80 м²
€100,218
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Дом 1 комната
Ньюль, Венгрия
1
1
25 м²
€76,622
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Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
1
1
32 м²
€94,120
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
1
45 м²
€139,192
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Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
60 м²
€113,739
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
48 м²
€79,273
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Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
83 м²
€211,836
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
1
43 м²
€92,794
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Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
82 м²
€145,289
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€84,841
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Дом 4 комнаты
Gyorladamer, Венгрия
4
2
149 м²
€246,568
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Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€150,592
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Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
2
140 м²
€178,961
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Дом 2 комнаты
Фертёд, Венгрия
2
1
92 м²
€111,088
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Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
1
169 м²
€211,836
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Дом 4 комнаты
Дунасег, Венгрия
4
1
125 м²
€155,099
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Дом 7 комнат
Паннонхальма, Венгрия
7
3
248 м²
€503,741
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Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
62 м²
€166,765
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Дом 3 комнаты
Vamosszabadi, Венгрия
3
1
80 м²
€95,181
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Дом 2 комнаты
Тет, Венгрия
2
85 м²
€33,141
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Типы недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон
квартиры
дома
Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
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