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Коттеджи в медье Бач-Кишкун, Венгрия

Kecskemeti jaras
16
Лайошмиже
5
Kiskoroesi jaras
3
Kunszentmiklosi jaras
3
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24 объекта найдено
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Баллосэг, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Баллосэг, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
10 km from Kecskemét In Ballószög, a homestead of German owners, for sale with full equipmen…
€109,478
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Jakabszallas, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Jakabszallas, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается недалеко от Кечкемета в Якабссалласе, в 2 км от аэропорта РЕАЛОЛЮТ УЧИТЕЛЕЙ, ИТОГО…
€118,557
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Кунадач, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кунадач, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
From Kecskemét onto 20 minutes of highway, the Kiskunsági 2 farms fenced in selling on one o…
€155,681
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Кунадач, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кунадач, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
В 20 минутах езды от Козьей лавки, 15 км - от съезда с шоссе, в одном из самых красивых райо…
€104,820
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Пётёфисаллаш, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Пётёфисаллаш, Венгрия
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Экономика приносит внимание!!! На торговце Petófiszállás он 6.3Ha на фермерское подходящее …
€234,719
Коттедж 7 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Helvecia, Венгрия
Коттедж 7 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Helvecia, Венгрия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
От Kecskemét почти 10 км, продавец подходит для сельского туризма, лошадь держится превосход…
€431,116
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Пётёфисаллаш, Венгрия
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Пётёфисаллаш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
4 комнатные фермы, перестроенные с учетом внешней площади Petőfiszállás, с жилой пристройкой…
€100,784
Коттедж 6 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Керекедьхаза, Венгрия
Коттедж 6 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Керекедьхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
+ + ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОХОТНИК ВЛАДЕНИЕ ПРОДАВЕЦ++ пансион: 2 люкса; здание общины: кухонная сто…
€475,127
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, с Excelent brightness в Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, с Excelent brightness
Лайошмиже, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ИЩЕТ ЛИ ОН ПОЛНУЮ ЭКОНОМИКУ? Рядом с Лайосмице полностью оборудованный продавец фермы, мебл…
€155,736
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Ташш, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ташш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Количество этажей 1
В особняке Berg! Здание 284 M2 одно, два независимых состоят из плоских, которые могут быть…
€143,738
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Ладаньбене, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ладаньбене, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
На Ladánybene предлагают на продажу его 1770 нм фермы вывезены, и 9739 нм пастбища принадлеж…
€119,981
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Лайошмиже, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
От Kecskemét до 15 минут в 2011 году подлинно перестроен, закрыть 300-нм-es, 7 номеров роско…
€287,716
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Пахи, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Пахи, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
2 лакированных усадьбы между Исааком и Пахи, ПРОДАЖА на участке 5539 кв.м! 1. Жилая недвижи…
€115,182
Коттедж 13 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 13 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Лайошмиже, Венгрия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 043 м²
Количество этажей 1
От Kecskemét 10 км программного дома, продавец гостевого дома!
€431,933
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Лайошмиже, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Необыкновенная возможность рядом с Лайосмизе! Главное здание: 200-нанометровый дом краси…
€203,969
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Fueloepjakab, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Fueloepjakab, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Выдающаяся возможность! Нм и 55 нм жилого и хозяйственного - коммивояжер, 3 га, площадь ферм…
€93,586
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Баллосэг, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Баллосэг, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
ФЕРМА ГОНЩИКА РЯДОМ С KECSKEMÉT ДЛЯ ПРОДАЖИ! Романтическое настроение венгерской равнины ег…
€335,948
Коттедж 5 ванных с балконом, новое здание, с transformable rooms в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коттедж 5 ванных с балконом, новое здание, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 526 м²
Количество этажей 2
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Из центра города Kecskemét на продажу cca. 4 км-ре во внутренней бер…
€839,871
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Ижак, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ижак, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
На Izsák на продажу, 2942 нм участки, 87 нм, 3 комнатные многоквартирные дома, 414 подходят …
€107,983
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Лайошмиже, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
На прямой границе Лайсмизе на продажу, с фермы, вишневая недвижимость полоса на 4 топографич…
€131,980
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Фюлёпсаллаш, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Фюлёпсаллаш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
ПОЗВОЛЬТЕ ОБЫКНОВЕННОМУ ВЛАДЕНИЮ ДОЖДАТЬСЯ ЕГО НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА. Из Kecskemét 28 км 4,5 га …
€83,747
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продавцу хорошо удалось зайти, работать в парке отдыха на Ньири Эрдё посередине! С Kecskemé…
€551,915
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Ладаньбене, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ладаньбене, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
*** Igazi rezidencia *** Особняк был основан по соседству 1840 года! В окрестностях парк…
€119,981
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Ладаньбене, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ладаньбене, Венгрия
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Ферма общей площадью 148.000 м2 продается на Ladánybene внешней площади, на которой занимает…
€131,980

Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия

недорогая
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