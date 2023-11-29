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Жильё в медье Бач-Кишкун, Венгрия

Kecskemeti jaras
112
Кечкемет
95
Bajai jaras
26
Байя
19
Kunszentmiklosi jaras
13
Tiszakecskei jaras
8
Лайошмиже
6
Тисакечке
6
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165 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€192,014
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Дом 3 комнаты в Варошфёльд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€172,523
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Дом 3 комнаты в Апоштаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апоштаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€39,246
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Дом 3 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€58,970
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Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€192,110
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€169,833
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
€93,958
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Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€208,360
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Дом 2 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€57,397
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Дом 1 комната в Ташш, Венгрия
Дом 1 комната
Ташш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€23,064
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€83,606
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€70,737
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€108,766
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€147,237
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Дом 4 комнаты в Дунаэдьхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаэдьхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€65,260
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Дом 3 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€46,914
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,122
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Квартира 4 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€168,784
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€74,695
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€209,644
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€70,502
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Дом 3 комнаты в Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
In Szabadszállás, a 3,876 m2 area is for sale of which 1,886 m2 are farmsteads and 1,990 m2 …
€15,540
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Дом 2 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€44,529
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Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€98,283
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€84,286
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Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€101,952
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€144,603
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€162,494
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Дом 2 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€47,147
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€78,102
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Типы недвижимости в медье Бач-Кишкун

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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