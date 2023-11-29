ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Жилая
медье Бач-Кишкун
Жильё в медье Бач-Кишкун, Венгрия
Kecskemeti jaras
112
Кечкемет
95
Bajai jaras
26
Байя
19
Kunszentmiklosi jaras
13
Tiszakecskei jaras
8
Лайошмиже
6
Тисакечке
6
Kiskunfelegyhazi jaras
4
Дунавече
4
Кишкунфеледьхаза
4
Сабадсаллаш
3
Показать больше
Показать меньше
Очистить
165 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3
1
86 м²
€192,014
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
3
1
101 м²
€172,523
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Апоштаг, Венгрия
3
1
66 м²
€39,246
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Дунавече, Венгрия
3
1
70 м²
€58,970
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5
2
160 м²
€192,110
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
117 м²
€169,833
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
77 м²
€93,958
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3
2
109 м²
€208,360
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Дунавече, Венгрия
2
1
50 м²
€57,397
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 комната
Ташш, Венгрия
1
1
37 м²
€23,064
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€83,606
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€70,737
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€108,766
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
95 м²
€147,237
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Дунаэдьхаза, Венгрия
4
2
130 м²
€65,260
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Дунавече, Венгрия
3
1
70 м²
€46,914
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€73,122
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Байя, Венгрия
4
1
127 м²
€168,784
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€74,695
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
80 м²
€209,644
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
44 м²
€70,502
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
3
1
136 м²
In Szabadszállás, a 3,876 m2 area is for sale of which 1,886 m2 are farmsteads and 1,990 m2 …
€15,540
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Тисакечке, Венгрия
2
1
60 м²
€44,529
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
4
1
180 м²
€98,283
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€84,286
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3
1
92 м²
€101,952
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
2
140 м²
€144,603
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
74 м²
€162,494
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
2
50 м²
€47,147
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€78,102
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Типы недвижимости в медье Бач-Кишкун
квартиры
дома
Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL