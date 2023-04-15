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Купить квартиру в Окситания, Франция

Balma
5
Тулуза
5
Сен-Годенс
4
Bagneres-de-Luchon
2
Nimes
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58 объектов найдено
Квартира 5 спаленв Juilles, Франция
Квартира 5 спален
Juilles, Франция
10 Количество комнат 438 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Bagneres-de-Luchon, Франция
Квартира 2 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
3 Количество комнат 70 м²
Цена по запросу
Квартира стандинг, состоящая из большой гостиной с камином, 2 спален, кухни, ванной, туалета…
Квартира 2 спальнив Lacassagne, Франция
Квартира 2 спальни
Lacassagne, Франция
3 Количество комнат 50 м²
Цена по запросу
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 243,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
Квартира 2 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
2 Количество комнат 38 м²
€ 265,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 73 м²
€ 409,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 73 м²
€ 399,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 5 комнатв Монпелье, Франция
Квартира 5 комнат
Монпелье, Франция
5 Количество комнат 107 м²
€ 689,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Saint-Mamet, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Mamet, Франция
2 Количество комнат 31 м²
Цена по запросу
Рядом с Баньер-де-Люшон в красивой, ухоженной резиденции, очаровательная квартира 31 м² с од…
Квартира 2 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
2 Количество комнат 55 м²
€ 319,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
2 Количество комнат 59 м²
€ 169,000
Дата сдачи объекта: немедленно  Etoile Hoche отличается своей решительно современной архитек…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 67 м²
€ 374,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 61 м²
€ 270,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 62 м²
€ 290,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 66 м²
€ 315,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 89 м²
€ 340,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 89 м²
€ 340,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 2 комнатыв Balma, Франция
Квартира 2 комнаты
Balma, Франция
2 Количество комнат 59 м²
€ 245,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 80 м²
€ 305,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 84 м²
€ 316,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 2 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
2 Количество комнат 55 м²
€ 331,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 74 м²
€ 384,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
2 Количество комнат 39 м²
€ 159,800
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
Квартира 2 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
2 Количество комнат 54 м²
€ 346,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 389,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 395,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
2 Количество комнат 62 м²
€ 376,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
2 Количество комнат 55 м²
€ 341,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 4 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 4 комнаты
Монпелье, Франция
4 Количество комнат 86 м²
€ 489,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 68 м²
€ 384,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…

Параметры недвижимости в Окситания, Франция

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с бассейном
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