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Купить пентхаус в Иль-де-Франс, Франция

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7 объектов найдено
Пентхаусв Париж, Франция
Пентхаус
Париж, Франция
8 м²
€ 45,000,000
Роскошный двухэтажный пентхаус, расположенный в самом сердце Парижа, может похвастаться изу…
Пентхаус 3 спальнив Париж, Франция
Пентхаус 3 спальни
Париж, Франция
228 м²
€ 2,980,000
Роскошный пентхаус с видом на Эйфелеву башню находится в Париже. Жилая площадь квартиры зани…
Пентхаус 4 спальнив Париж, Франция
Пентхаус 4 спальни
Париж, Франция
480 м²
€ 23,000,000
Эти роскошные апартаменты находятся в престижном доме в одном из элитных районов Парижа. 
Пентхаус 9 спаленв Париж, Франция
Пентхаус 9 спален
Париж, Франция
1 054 м²
€ 32,000,000
Роскошный дуплекс с потрясающими видами на Эйфелеву башню в Париже. Апартаменты располагаютс…
Пентхаус 3 спальнив Париж, Франция
Пентхаус 3 спальни
Париж, Франция
102 м²
€ 1,600,000
Прекрасный пентхаус с террасами с видом на Эйфелеву башню расположен в престижном районе Па…
Пентхаус 3 спальнив Париж, Франция
Пентхаус 3 спальни
Париж, Франция
239 м²
€ 4,980,000
Исключительный пентхаус с видом на Эйфелеву башню находится в Париже. Жилая площадь составля…
Пентхаус 2 спальнив Париж, Франция
Пентхаус 2 спальни
Париж, Франция
83 м²
€ 1,280,000
Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на город расположен на четвертом этаже дома постр…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

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