Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Жиронда
  5. Бордо

Жильё в Бордо, Франция

6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 76 м²
€ 350,200
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 76 м²
€ 345,700
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 76 м²
€ 360,200
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 310,500
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 79 м²
€ 325,000
Дата сдачи объекта: немедленно  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 здан…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 86 м²
€ 385,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…

Параметры недвижимости в Бордо, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти