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Квартиры в Vaasa sub-region, Финляндия

Вааса
3
Квевлакс
1
Корсгольм
1
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Vaasa sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Vaasa sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/3 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Vaasa sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Vaasa sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Vaasa sub-region, Финляндия
Квартира
Vaasa sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Koskeby, Финляндия
Квартира
Koskeby, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 3 спальни в Корсгольм, Финляндия
Квартира 3 спальни
Корсгольм, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 4/4 Этаж
€ 284,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Vaasa sub-region, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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