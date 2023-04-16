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Купить квартиру в Turun seutukunta, Финляндия

Турку
7
Райсио
3
Velkua
1
Наантали
1
Тарвасйоки
1
Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартирав Тарвасйоки, Финляндия
Квартира
Тарвасйоки, Финляндия
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Квартира 1 спальняв Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/5 Этаж
€ 174,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 2/4 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/3 Этаж
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/4 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 165,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Наантали, Финляндия
Квартира 2 спальни
Наантали, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 2/8 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4/6 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1/4 Этаж
€ 88,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/6 Этаж
€ 79,800
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 4 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Turun seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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