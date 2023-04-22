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Квартиры в Tunturi-Lapin seutukunta, Финляндия

Sirkka
4
Киттиля
4
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 спальни
Киттиля, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/4 Этаж
€ 219,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Киттиля, Финляндия
Квартира 1 спальня
Киттиля, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/3 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 спальни
Киттиля, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/2 Этаж
€ 337,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Киттиля, Финляндия
Квартира 1 спальня
Киттиля, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Tunturi-Lapin seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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