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Купить квартиру в Торнио, Финляндия

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13 объектов найдено
Квартирав Торнио, Финляндия
Квартира
Торнио, Финляндия
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Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/3 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 128,400
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/5 Этаж
€ 79,990
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 3/8 Этаж
€ 277,586
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 54 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 2/5 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 4/4 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 3/8 Этаж
€ 254,926
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4/8 Этаж
€ 250,161
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 4/8 Этаж
€ 289,482
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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