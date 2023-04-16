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Купить недвижимость в Торнио, Финляндия

19 объектов найдено
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 297,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Торнио, Финляндия
Квартира
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/3 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 128,400
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Торнио, Финляндия
Дом
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Домв Торнио, Финляндия
Дом
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/5 Этаж
€ 79,990
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 3/8 Этаж
€ 277,586
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 54 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 2/5 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 4/4 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 3/8 Этаж
€ 254,926
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4/8 Этаж
€ 250,161
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 4/8 Этаж
€ 289,482
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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