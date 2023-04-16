Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
  5. Jyväskylä sub-region
  6. Квартиры

Купить квартиру в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия

Ювяскюля
7
Vaajakoski
3
Ханкасалми
2
Tikkakoski
1
Лаукаа
1
Уурайнен
1
Квартира В архив
Очистить
16 объектов найдено
Квартирав Vaajakoski, Финляндия
Квартира
Vaajakoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Лаукаа, Финляндия
Квартира
Лаукаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 комнатав Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 5/8 Этаж
€ 102,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Saeynaetsalo, Финляндия
Квартира
Saeynaetsalo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартирав Vaajakoski, Финляндия
Квартира
Vaajakoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Уурайнен, Финляндия
Квартира
Уурайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартирав Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 2 спальнив Palokka, Финляндия
Квартира 2 спальни
Palokka, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3/3 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Tikkakoski, Финляндия
Квартира
Tikkakoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Ханкасалми, Финляндия
Квартира
Ханкасалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Ханкасалми, Финляндия
Квартира
Ханкасалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Vaajakoski, Финляндия
Квартира
Vaajakoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухко…

Параметры недвижимости в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти