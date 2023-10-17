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Виллы в Helsinki sub-region, Финляндия

Хельсинки
4
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Киркконумми, Финляндия
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€650,000
Вилла в Хельсинки, Финляндия
Вилла
Хельсинки, Финляндия
Площадь 188 м²
Финляндия юго-западный регион, Уусимаа Вилла с причалом Великолепн…
€1,90 млн
Вилла с двором в Хельсинки, Финляндия
Вилла с двором
Хельсинки, Финляндия
Площадь 450 м²
Финляндия пригород Хельсинки Исключительная вилла на природе …
€1,45 млн
Вилла 9 комнат с сауной в Хельсинки, Финляндия
Вилла 9 комнат с сауной
Хельсинки, Финляндия
Комнаты 9
Площадь 432 м²
Финляндия г. Хельсинки Вилла с береговой линией Великолепная вилл…
€2,70 млн
Вилла 5 спален в Хельсинки, Финляндия
Вилла 5 спален
Хельсинки, Финляндия
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Исторически значимая вилла - это роскошная вилла, спроектированная архитектором Эриком Линдр…
€4,62 млн

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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