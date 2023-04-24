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Жильё в Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия

Хямеэнлинна
3
Hauho
2
Тервакоски
1
10 объектов найдено
Квартира в Янаккала, Финляндия
Квартира
Янаккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Янаккала, Финляндия
Квартира
Янаккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 3 спальни в Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 264,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Paavolankulma, Финляндия
Квартира
Paavolankulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира в Pekola, Финляндия
Квартира
Pekola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Konttila, Финляндия
Квартира
Konttila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Tuittula, Финляндия
Квартира
Tuittula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Коттедж 1 спальня в Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Tuittula, Финляндия
Квартира
Tuittula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом 2 спальни в Torvoila, Финляндия
Дом 2 спальни
Torvoila, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1/1 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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