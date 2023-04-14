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Купить вилла в Египте

Хургада
4
мухафаза Красное Море
4
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Хургада, Египет
Вилла 3 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 117,626
Вилла с 3-мя спальнями в Hermitage Resort – Makadi.   Площадь участка: 804 …
Вилла 4 спальнив Хургада, Египет
Вилла 4 спальни
Хургада, Египет
9 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м² 3 Этаж
€ 299,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Вилла 4 спальнив Хургада, Египет
Вилла 4 спальни
Хургада, Египет
9 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м² 2 Этаж
€ 384,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Вилла 6 спаленв Хургада, Египет
Вилла 6 спален
Хургада, Египет
6 ванных комнат
€ 900,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Вилла 5 спаленв Maria Trinidad Sanchez, Египет
Вилла 5 спален
Maria Trinidad Sanchez, Египет
4 ванных комнат 327 м²
€ 632,468
Mountain Villa - это горная вилла площадью 327 квадратных метров с панорамным видом на залив…

Параметры недвижимости в Египте

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