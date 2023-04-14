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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Купить недвижимость в Пуховичский район, Беларусь
Пережирский сельский Совет
53
Марьина Горка
29
Шацкий сельский Совет
24
Руденский сельский Совет
21
Голоцкий сельский Совет
20
Дукорский сельский Совет
20
Новопольский сельский Совет
15
Блонский сельский Совет
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Дом
Дукора, Беларусь
53 м²
€ 14,929
Одноуровневый дачный дом на участке 23 сотки! Адрес: аг. Дукора, ул. А. Блашко ❤️Готовый для…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 36,102
Дачный дом в живописном месте! Адрес: СТ Строитель-100 ❤️Замечательная дача из бруса в эколо…
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 15,382
Готовый дом в садовом товариществе Остров! Адрес: СТ Остров &nbs…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 80,529
Тихое и очень уютное место для загородной жизни. Идеальная дорога от МКАД до самого д…
Дом
Седча, Беларусь
111 м²
€ 43,341
Кирпичный дом в деревне Седча Адрес: д. Седча, ул. Железнодорожная. ❤️ Добротный кирпичный д…
Дом
Ситники, Беларусь
134 м²
€ 60,523
Готовый дом с участком в живописном месте Адрес: аг. Ситники, ул. Солнечная. ❤️Отличн…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
114 м²
€ 59,628
Превосходный дом с участком в Марьиной Горке Адрес: Марьина Горка, пер.Ворошилова ❤️ Предлаг…
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,388
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается просторная 3-ком. квартира в самом сердце г. Марьина Горка, на ул. Ленинская! …
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
156 м²
€ 36,184
Продаётся дом (законсервированное строение), 60 км от г. Минск, живописная деревня Миха…
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
4 Количество комнат
88 м²
5/5 Этаж
€ 47,051
Лучшее предложение! Просторная 4-комнатная квартира в Дружном (35 км от Минска) Пуховичский …
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 5,881
Ровный, ухоженный, правильной формы земельный участок (ча…
Коттедж
Туринский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 24,430
Двухэтажный дом посреди живописного леса! Адрес: д. Хочин, ул. Лесная ⭕️ О Вашем будущем уча…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 7,239
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 14,025
Двухэтажный дом в СТ Строитель! Адрес: СТ Строитель ❤️ Отличный двухуровневый жилой дом в са…
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
54 м²
Цена по запросу
Продается жилой дом в д. Коробовичи, рядом с гп. Руденск. Минская обл., Пуховичский р-н, 46 …
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 22,620
Продаётся двухэтажный дачный дом в с/т Песчаное. В доме установлены стеклопакеты, имеется &q…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 5,338
Продается жилая дача недалеко от станции электрички Седча. От станции электрички и от станци…
Квартира 2 комнаты
Марьино, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
1/2 Этаж
€ 21,625
Уютная двухкомнатная квартира в живописном месте Адрес: п. Марьино, ул. Мичурина, д. 11 ❤️ П…
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 21,716
Продается чудесный дом в 60 км от Минска (18 км от Марьиной горки). Минская область, Пухович…
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
137 м²
€ 47,865
Продаётся кирпичный дом в Пуховичском районе полностью готовый к проживанию! Адрес: д. Мосто…
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 24,882
Кирпичный дом на ухоженном участке в д. Ананичи Адрес: д. Ананичи ❤️ Двухэтажный дом полност…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 44,246
Отличная трёхкомнатная квартира с собственным участком Адрес: Марьина Горка, ул. Солне…
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 13,120
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
5/5 Этаж
€ 29,859
Продается уютная квартира в г. Марьина Горка. Минская обл., Пуховичский р-н, ул. Новая Заря,…
Дом
Равнополье, Беларусь
76 м²
€ 30,311
Продается жилой дом из блоков облицованных кирпичом в прекрасном живописном месте, в 35 км о…
Дом
Равнополье, Беларусь
76 м²
€ 30,266
Жилой дом из блоков, облицованных кирпичом в прекрасном живописном месте, с газоваым отоплен…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 7,239
Продается небольшая жилая дача недалеко от станции электрички Рыбцы (3,5 км). От станции до …
Дом
Марьина Горка, Беларусь
98 м²
€ 81,343
Продается готовый дом в тихом месте с живописной природой. Адрес: Марьина Горка, ул. Народна…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 10,858
❤️Готовый для проживания двухуровневый дачный домом на просторном ухоженном участке в живопи…
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Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь
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