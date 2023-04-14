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Купить недвижимость в Пуховичский район, Беларусь

Пережирский сельский Совет
53
Марьина Горка
29
Шацкий сельский Совет
24
Руденский сельский Совет
21
Голоцкий сельский Совет
20
Дукорский сельский Совет
20
Новопольский сельский Совет
15
Блонский сельский Совет
7
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230 объектов найдено
Домв Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
53 м²
€ 14,929
Одноуровневый дачный дом на участке 23 сотки! Адрес: аг. Дукора, ул. А. Блашко ❤️Готовый для…
Домв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 36,102
Дачный дом в живописном месте! Адрес: СТ Строитель-100 ❤️Замечательная дача из бруса в эколо…
Домв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 15,382
Готовый дом в садовом товариществе Остров! Адрес: СТ Остров         &nbs…
Домв Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 80,529
Тихое и очень уютное место для загородной жизни.  Идеальная дорога от МКАД до самого д…
Домв Седча, Беларусь
Дом
Седча, Беларусь
111 м²
€ 43,341
Кирпичный дом в деревне Седча Адрес: д. Седча, ул. Железнодорожная. ❤️ Добротный кирпичный д…
Домв Ситники, Беларусь
Дом
Ситники, Беларусь
134 м²
€ 60,523
Готовый дом с участком в живописном месте Адрес: аг. Ситники, ул. Солнечная.   ❤️Отличн…
Домв Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
114 м²
€ 59,628
Превосходный дом с участком в Марьиной Горке Адрес: Марьина Горка, пер.Ворошилова ❤️ Предлаг…
Коттеджв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,388
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Квартира 3 комнатыв Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается просторная 3-ком. квартира в самом сердце г. Марьина Горка, на ул. Ленинская! …
Домв Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
156 м²
€ 36,184
Продаётся дом (законсервированное строение), 60 км от г. Минск, живописная деревня Миха…
Квартира 4 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
4 Количество комнат 88 м² 5/5 Этаж
€ 47,051
Лучшее предложение! Просторная 4-комнатная квартира в Дружном (35 км от Минска) Пуховичский …
Домв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 5,881
          Ровный, ухоженный, правильной формы земельный участок (ча…
Коттеджв Туринский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Туринский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 24,430
Двухэтажный дом посреди живописного леса! Адрес: д. Хочин, ул. Лесная ⭕️ О Вашем будущем уча…
Домв Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 7,239
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Домв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 14,025
Двухэтажный дом в СТ Строитель! Адрес: СТ Строитель ❤️ Отличный двухуровневый жилой дом в са…
Домв Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
54 м²
Цена по запросу
Продается жилой дом в д. Коробовичи, рядом с гп. Руденск. Минская обл., Пуховичский р-н, 46 …
Домв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 22,620
Продаётся двухэтажный дачный дом в с/т Песчаное. В доме установлены стеклопакеты, имеется &q…
Домв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 5,338
Продается жилая дача недалеко от станции электрички Седча. От станции электрички и от станци…
Квартира 2 комнатыв Марьино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьино, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/2 Этаж
€ 21,625
Уютная двухкомнатная квартира в живописном месте Адрес: п. Марьино, ул. Мичурина, д. 11 ❤️ П…
Домв Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 21,716
Продается чудесный дом в 60 км от Минска (18 км от Марьиной горки). Минская область, Пухович…
Домв Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
137 м²
€ 47,865
Продаётся кирпичный дом в Пуховичском районе полностью готовый к проживанию! Адрес: д. Мосто…
Домв Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 24,882
Кирпичный дом на ухоженном участке в д. Ананичи Адрес: д. Ананичи ❤️ Двухэтажный дом полност…
Квартира 3 комнатыв Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 44,246
Отличная трёхкомнатная квартира с собственным участком Адрес:  Марьина Горка, ул. Солне…
Домв Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 13,120
Квартира 3 комнатыв Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 5/5 Этаж
€ 29,859
Продается уютная квартира в г. Марьина Горка. Минская обл., Пуховичский р-н, ул. Новая Заря,…
Домв Равнополье, Беларусь
Дом
Равнополье, Беларусь
76 м²
€ 30,311
Продается жилой дом из блоков облицованных кирпичом в прекрасном живописном месте, в 35 км о…
Домв Равнополье, Беларусь
Дом
Равнополье, Беларусь
76 м²
€ 30,266
Жилой дом из блоков, облицованных кирпичом в прекрасном живописном месте, с газоваым отоплен…
Домв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 7,239
Продается небольшая жилая дача недалеко от станции электрички Рыбцы (3,5 км). От станции до …
Домв Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
98 м²
€ 81,343
Продается готовый дом в тихом месте с живописной природой. Адрес: Марьина Горка, ул. Народна…
Домв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 10,858
❤️Готовый для проживания двухуровневый дачный домом на просторном ухоженном участке в живопи…

Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь

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