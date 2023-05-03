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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Марьина Горка
Жильё в Марьина Горка, Беларусь
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31 объект найдено
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Дом
Марьина Горка, Беларусь
167 м²
€ 45,319
Продается двухэтажный жилой дом с участком! Адрес: Марьина Горка, пер. Магистральный ⭕️ О Ва…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
€ 1,362
Продается отличный участок в с\т Флора-журавинка Участок 6, 01 соток в садовом товариществе.…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
66 м²
€ 40,778
Отличный дом с участком в Марьиной Горке Адрес: Марьина Горка, ул.Ворошилова ❤️ Предлагаем В…
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 34,330
Продается просторная 2-комнатная квартира! Адрес: Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Окт…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
174 м²
1/2 Этаж
€ 118,065
Эксклюзивное предложение!!! В 60 км. от Минска и в 40 минутах езды от ст.м. Могилевская…
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
Цена по запросу
Наше предложение актуально до 30.04.2023! Успей купить прекрасную квартиру за прекрасные ден…
Квартира 4 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
4 Количество комнат
82 м²
1/4 Этаж
€ 33,512
Четырехкомнатная квартира в тихом районе Марьиной горки Адрес: Марьина Горка, ул. Новая Заря…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
114 м²
€ 59,850
Превосходный дом с участком в Марьиной Горке Адрес: Марьина Горка, пер.Ворошилова ❤️ Предлаг…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается просторная 3-ком. квартира в самом сердце г. Марьина Горка, на ул. Ленинская! …
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 44,411
Отличная трёхкомнатная квартира с собственным участком Адрес: Марьина Горка, ул. Солне…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
5/5 Этаж
€ 29,970
Продается уютная квартира в г. Марьина Горка. Минская обл., Пуховичский р-н, ул. Новая Заря,…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
95 м²
€ 43,593
Находясь в постоянном стрессе и движении каждый человек мечтает окунуться в атмосферу тепла,…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
97 м²
€ 40,869
Отличный вариант для проживания семьи или для дачи, расположенный в чистом, красивом, …
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
2 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 7,266
Продается 2 комнатная квартира в блокированном жилом доме с земельным участком в г. Марьиной…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
4/5 Этаж
€ 36,782
Продается просторная 3-комнатная квартира с уютным ремонтом в экологически чистом район…
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
47 м²
1/1 Этаж
€ 4,541
Квартира в многоквартирном жилом доме, без отделки!!! В доме расположены ещё 3 квартиры…
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
5/5 Этаж
€ 32,059
Продается уютная 1-комнатная квартира в доме премиум - класса в центре г. Марьина Горка, по …
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
91 м²
1/2 Этаж
€ 34,965
Продаётся трёхкомнатная двухэтажная квартира с небольшим участком земли (2 сотки) в г. Марьи…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
87 м²
€ 31,787
Дом в жилом состоянии в самом центре г. Марьина Горка площадью 86.9/53.7/14.2 кв.м. 4 жилых …
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
2/5 Этаж
€ 27,700
Продается просторная однокомнатная квартира в каркасно-блочном доме в Марьиной Горке! Отличн…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
53 м²
€ 24,430
Продается квартира в блокированном жилом доме. Дом расположен в г. Марьина Горка, в 15 мин. …
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
53 м²
2/2 Этаж
€ 21,797
Продается квартира в блокированном жилом доме. Дом расположен в г. Марьина Горка, в 15 мин. …
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
51 м²
2/2 Этаж
€ 26,338
Продается 3-комнатная квартира в центре города Марьина Горка, в 5-ти минутах ходьбы от ж/д в…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
5/5 Этаж
€ 32,695
Продается просторная 3-комнатная квартира в г.Марьина Горка, Пуховичское направление, 51км о…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
95 м²
€ 28,063
Продается двухквартирный жилой дом г. Марьина Горка. Ул.К.Маркса 40.Участок 12 соток.40х30.у…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
80 м²
€ 72,565
Предлагаем вашему вниманию отличный дом с большим участком (15 соток) в городе&n…
Коттедж
Марьина Горка, Беларусь
125 м²
€ 30,152
Продажа жилого дома 2020 г.п. в аг. Новоселки (рядом с г. Марьина Горка). Общая площадь СНБ …
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
55 м²
4/5 Этаж
€ 35,874
Дом
Марьина Горка, Беларусь
66 м²
€ 37,690
Продается отличный дом в Марьиной Горке Хорошие подъездные пути , маршрутки в Ми…
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/5 Этаж
€ 20,434
Продаётся 1-комнатная квартира по адресу г. Марьина Горка, ул. Новая Заря (военный городок).…
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