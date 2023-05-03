Квартира 3 комнаты Марьина Горка, Беларусь 3 Количество комнат 174 м² 1/2 Этаж

€ 118,065

Эксклюзивное предложение!!! В 60 км. от Минска и в 40 минутах езды от ст.м. Могилевская…