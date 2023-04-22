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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Новопольский сельский Совет
Жильё в Новопольский сельский Совет, Беларусь
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15 объектов найдено
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Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 9,913
❤️ Крепкий дом на большом участке в 30 минутах от Минска! Адрес: Дудичи, ул. Колхозная&…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 7,209
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
166 м²
€ 63,083
Посмотрите,какой замечательный новый двухуровневый дом продается возле реки Птичь!&nbs…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 32,893
Жилой дом находится в деревне, расположившейся на берегу извилистой реки Птичь. Дом бревенча…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 108,142
Продажа жилого дома в районе комплекса «Дудутки». Деревня Гребень Ми…
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
250 м²
€ 179,336
Продается коттедж в пригороде Минска. Адрес: Пуховичский р-н, Новопольский с/с, д. Вой…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 44,609
Продаются два дома на участке в д. Маховка, Пуховичский р-н, Слуцкое направление. Участок 15…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 162,213
Продается современный двух-этажный дом, с 5-спальнями в живописном месте деревня Войровка. Д…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 53,981
Продается уникальный объект на рынке недвижимости в д.Замостье, в живопи…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 13,338
Продается отличный земельный участок! 15 соток и жилой дом в деревне Осока Пуховичского &nbs…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 27,036
Новый дом в тихом, живописном месте в 30 км. от МКАД по Слуцкому направлению, на окраине д. …
Дом
Новополье, Беларусь
70 м²
€ 20,727
Продается дом в Живописном месте!! Дом расположен в центре деревни. Магазины в шаговой…
Дом
Озеричино, Беларусь
80 м²
€ 58,577
Продается комфортный дом на 25 сотках земли! Пуховичское направление! 31.2 км. от МКАД! &nbs…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 97,328
Два дома на участке 110 кв.м. и 103 кв.м. Частное предприятие по оказанию услуг Агентство не…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
96 м²
Цена по запросу
Отличный дом в деревне на участке 25 соток в красивом живописном месте, граничит с лесным ма…
Параметры недвижимости в Новопольский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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