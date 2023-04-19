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Купить недвижимость в Свислочский сельский Совет, Беларусь

Дружный
4
6 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дружный, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 4/5 Этаж
€ 40,911
Двухкомнатная квартира с ремонтом в центре п. Дружный! Адрес: п. Дружный, ул. Чепика, д. 16.…
Домв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 15,490
Готовый дом в садовом товариществе Остров! Адрес: СТ Остров         &nbs…
Квартира 4 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
4 Количество комнат 88 м² 5/5 Этаж
€ 47,380
Лучшее предложение! Просторная 4-комнатная квартира в Дружном (35 км от Минска) Пуховичский …
Квартира 3 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дружный, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/7 Этаж
€ 58,314
Горячее предложение! Ищите квартиру, в которую можно сразу въехать и разложить свои вещи?! П…
Домв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
230 м²
€ 72,892
Продаётся современный 3-уровневый жилой дом. Общая площадь по СНБ 290 кв.м. Крыша металлочер…
Квартира 2 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дружный, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 6/9 Этаж
€ 41,913
Продается 2-хкомнатная квартира с отличным качественным ремонтом квартиры и капремонтом дома…

Параметры недвижимости в Свислочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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