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64 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Большие Мотыкалы, Беларусь
3
73 м²
2/2
3-комнатная квартира, аг. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, 1972 г.п., 2 / 2 кирпич, 76,9 /…
€33,982
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
2
51 м²
1/2
2-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 1985 г.п., кирпич, 54,8 / 50,5 / 28,4 …
€26,733
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Малые Радваничи, Беларусь
2
51 м²
1/2
2-комнатная квартира, д. Малые Радваничи, ул. Советская, 1981 г.п., 1 / 2 кирпич, 53,9 / 50,…
€13,178
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
2
40 м²
1/2
2-комнатная квартира, д. Тельмы-1, ул. Солейко, 1964 г.п., 1 / 2 кирпич, 40,3 / 40,3 / 26,8 …
€25,416
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
2
40 м²
1/2
Продается 2-комнатная квартира по ул. Солейко в д. Тельмы Брестского района. Квартира распол…
€25,416
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Мухавец, Беларусь
4
79 м²
3/3
4-комнатная квартира, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 1983 г.п., 3 / 3 панель, 82,0 / 78,5 …
€35,770
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мухавец, Беларусь
1
38 м²
4/4
Продается эффектная 1-комн. квартира в агрогородке Мухавец, Брестский р-н. Площадь по СНБ 39…
€19,956
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Черни, Беларусь
3
68 м²
1/3
3-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1984 г.п., 1 / 3 панель, 71,2 / 67,7 / 42,8…
€50,831
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Борисы, Беларусь
4
101 м²
1/2
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1991 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 161,3 кв.…
€11,296
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Остромечево, Беларусь
4
100 м²
1/2
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1990 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 153,9 кв.…
€31,064
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Мухавец, Беларусь
3
75 м²
2/5
3-комнатная квартира, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 2014 г.п., 2 / 5 кирпич, 78,3 / 74,7 …
€51,773
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
4
76 м²
3/3
4-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 1994 г.п., 3 / 3 панель, 78,3 / 75,8 /…
€31,064
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тельминский сельский Совет, Беларусь
3
73 м²
3/3
3-комнатная квартира, д. Харитоны, ул. Железнодорожная, 1995 г.п., 3 / 3 кирпич, 75,5 / 73,3…
€29,181
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Домачево, Беларусь
2
53 м²
3/3
2-комнатная квартира, г.п. Домачево, ул. Октябрьская, 1995 г.п., 3 / 3 панель, 53,2 / 52,6 /…
€14,590
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Тельминский сельский Совет, Беларусь
1
45 м²
2/3
1-комнатная квартира, д. Харитоны, ул. Железнодорожная, 1995 г.п., 2 / 3 кирпич, 45,2 / 45,2…
€15,061
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
3
55 м²
1/2
Продается 3-комнатная квартира в аг. Чернавчицы, расположена на 1 этаже кирпичного дома. Общ…
€36,241
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
3
61 м²
3/3
3-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 1973 г.п., 3 / 3 панель, 63,0 / 61,2 /…
€26,075
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Черни, Беларусь
1
38 м²
1/2
1-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Молодогвардейская, 1986 г.п., 1 / 2 кирпич, 39,0 / 38,3…
€32,005
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Большие Мотыкалы, Беларусь
1
29 м²
2/2
1-комнатная квартира, д. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, 2 / 2 панель, 29,1 / 29,1 / 17,0…
€17,885
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Чернавчицы, Беларусь
1
35 м²
1/2
1-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, г.п., 1 / 2 кирпич, 36,0 / 35,2 / 19,2…
€18,732
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Знаменка, Беларусь
3
59 м²
2/5
3-комнатная квартира, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 1980 г.п., 2 / 5 кирпич, 62,2 / 59,2 / 37…
€24,286
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Квартира 2 комнаты
Знаменка, Беларусь
2
44 м²
2/2
2-комнатная квартира, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 1970 г.п., 2 / 2 кирпич, 44,0 / 44,0 / 26…
€15,061
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мухавец, Беларусь
2
43 м²
1/2
2-комнатная квартира, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 1966 г.п., 1 / 2 кирпич, 42,7 / 42,7 …
€19,768
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тельминский сельский Совет, Беларусь
2
58 м²
1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,2 кв.м,…
€18,356
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Чернавчицы, Беларусь
3
55 м²
2/2
3-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1968 г.п., 2 / 2 кирпич, 54,6 / 54,6 / 3…
€36,429
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Вистычи, Беларусь
2
52 м²
3/3
2-комнатная квартира, аг. Вистычи, ул. Центральная, 1981 г.п., 3 / 3 панель, 52,6 / 51,7 / 3…
€26,357
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
3
57 м²
2/3
3-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 1978 г.п., 2 / 3 панель, 61,6 / 57,3 /…
€31,064
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Мухавец, Беларусь
4
80 м²
1/3
4-комнатная квартира, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 1983 г.п., 1 / 3 панель, 83,4 / 79,8 …
€31,064
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Медно, Беларусь
4
82 м²
1/2
4-комнатная квартира, аг. Медно, ул. Республиканская, 1976 г.п., 1 / 2 панель, 84,2 / 81,5 /…
€21,556
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Квартира 2 комнаты
Чернинский сельский Совет, Беларусь
2
135 м²
1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
€63,068
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