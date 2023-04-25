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Радваничский сельский Совет
Жильё в Радваничский сельский Совет, Беларусь
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29 объектов найдено
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Дом
Малые Радваничи, Беларусь
38 м²
€ 26,227
Садовый домик в Брестском р-не. 1987 г.п. 1 этаж. Общ.- 37,8 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
Квартира
Большие Радваничи, Беларусь
79 м²
€ 15,374
Лот 7006. В продаже выделенная квартира в блокированном жилом на четыре квартиры. Дом распол…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 24,418
Лот 6605. Хотите жить там, где люди мечтают отдыхать? Хотите видеть сосновый лес через окно …
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
45 м²
€ 4,974
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.~ 45,0 кв.м. 5 комнат. Стены: материал - строите…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 8,049
Лот 6888. В одном из населённых пунктов Радваничского сельсовета в 25 км от города Бреста пр…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
€ 32,557
Лот 6834. В продаже участок со старым домом и начатым строительством нового. Залит фундамент…
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
134 м²
€ 113,046
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
87 м²
€ 31,653
Лот 6406. Коробка жилого дома в Радваничском направлении в 15 км от Бреста. Хорошее месторас…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 104,002
Жилой дом в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 134,4 кв.м, общ.- 134,4 кв.м, жил.- …
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
59 м²
€ 26,227
Лот 6727. Надоела городская суета и хочется деревенского спокойствия, при этом со всеми удоб…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 31,653
Лот 6604. Желаете обзавестись своим домом и купить коробку по цене двушки в панельке? Вашему…
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
180 м²
€ 74,158
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Продаём новый жилой дом с функциональ…
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
98 м²
€ 74,158
Лот 6481. Жилой дом мансардного типа с террасой деревне Радваничского с/с с развитой инфраст…
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
137 м²
€ 30,748
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Незаверш…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 6,783
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
42 м²
€ 9,948
Лот 6250. Жилой дом из бруса в Радваничском сельском совете. Отопление печное, газ балонный.…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 113,046
Жилой дом в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 156,4 кв.м, общ.- 128,7 кв.м, жил.- …
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 79,584
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 169,3 кв.м, общ.- 165,1 кв.м, жил.- …
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
185 м²
€ 75,515
Жилой дом в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ ~ 185,0 кв.м, общ.~ 185,0 кв…
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
38 м²
€ 6,692
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Кирпичны…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 67,828
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 110,8 кв.м, общ.- 108,1 кв.м, жил.- …
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
169 м²
€ 89,532
Жилой дом в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж и мансарда. Общ.СНБ - 208,9 кв.м, общ.- 169,2 к…
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 4,974
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 33,0 кв.м, общ.- 33,0 кв.м. 3 ко…
Квартира 3 комнаты
Малые Радваничи, Беларусь
3 Количество комнат
53 м²
1/1 Этаж
€ 18,087
Лот 5211. В продаже трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме в агрогородке Радванич…
Квартира
Малые Радваничи, Беларусь
53 м²
€ 18,087
Лот 5210. В продаже трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме в агрогородке Радванич…
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
125 м²
€ 22,609
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Коробка …
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
45 м²
€ 4,974
Лот 3851. Звоните для более подробной информации Дом на хуторе в живописном и тихом месте, к…
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
169 м²
€ 79,584
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
131 м²
€ 19,896
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Коробка …
Параметры недвижимости в Радваничский сельский Совет, Беларусь
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