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Домачевский сельский Совет
Купить недвижимость в Домачевский сельский Совет, Беларусь
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9 объектов найдено
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Дом
Домачево, Беларусь
92 м²
€ 13,656
Лот 7052. В продаже дом в деревне на юго-западе Брестского района в 3 км от г.п. Домачево. О…
Дом
Домачево, Беларусь
160 м²
€ 88,306
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Леплёвка, Беларусь
190 м²
€ 59,174
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2 этажа. Общ.СНБ ~ 200,0 кв.м, Общ. ~ 190,0 кв.м, жил.…
Дом
Домачево, Беларусь
304 м²
€ 227,593
Предлагается Вашему вниманию отдельно стоящий, загородный дом из бревен в лесу, расположен в…
Квартира 3 комнаты
Домачево, Беларусь
3 Количество комнат
56 м²
2/2 Этаж
€ 16,387
Лот 6333. Предлагаем купить трёхкомнатную квартиру в центе в поселка городского типа Домачев…
Дом
Домачево, Беларусь
50 м²
€ 24,489
ЛОТ 5683. В продаже жилой дом, расположенный в аг.Домачево. Дом 1975 года постройки был реко…
Дом
Домачево, Беларусь
119 м²
€ 10,924
ЛОТ 3514. Коробка жилого дома в аг. Домачево. Дом располагается в центральной части деревни …
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 53,712
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 35,0 кв.м, общ.- 35,0 кв.м, жил.- 26,0 кв.м. 2…
Квартира 2 комнаты
Домачево, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
2/3 Этаж
€ 18,207
Sale of 2-room apartment, gp. Domachevo, Brest district 2/3 & nbsp; of a storey panel house,…
Параметры недвижимости в Домачевский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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