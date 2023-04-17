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Купить недвижимость в Домачевский сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Домв Домачево, Беларусь
Дом
Домачево, Беларусь
92 м²
€ 13,656
Лот 7052. В продаже дом в деревне на юго-западе Брестского района в 3 км от г.п. Домачево. О…
Домв Домачево, Беларусь
Дом
Домачево, Беларусь
160 м²
€ 88,306
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Леплёвка, Беларусь
Дом
Леплёвка, Беларусь
190 м²
€ 59,174
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2 этажа. Общ.СНБ ~ 200,0 кв.м, Общ. ~ 190,0 кв.м, жил.…
Домв Домачево, Беларусь
Дом
Домачево, Беларусь
304 м²
€ 227,593
Предлагается Вашему вниманию отдельно стоящий, загородный дом из бревен в лесу, расположен в…
Квартира 3 комнатыв Домачево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Домачево, Беларусь
3 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 16,387
Лот 6333. Предлагаем купить трёхкомнатную квартиру в центе в поселка городского типа Домачев…
Домв Домачево, Беларусь
Дом
Домачево, Беларусь
50 м²
€ 24,489
ЛОТ 5683. В продаже жилой дом, расположенный в аг.Домачево. Дом 1975 года постройки был реко…
Домв Домачево, Беларусь
Дом
Домачево, Беларусь
119 м²
€ 10,924
ЛОТ 3514. Коробка жилого дома в аг. Домачево. Дом располагается в центральной части деревни …
Домв Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 53,712
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 35,0 кв.м, общ.- 35,0 кв.м, жил.- 26,0 кв.м. 2…
Квартира 2 комнатыв Домачево, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Домачево, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 2/3 Этаж
€ 18,207
Sale of 2-room apartment, gp. Domachevo, Brest district 2/3 & nbsp; of a storey panel house,…

Параметры недвижимости в Домачевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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