Австрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Австрии
Новые дома в Австрии
Все новостройки в Австрии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Австрии
Жилая
Квартира в Австрии
Пентхаус
Дом в Австрии
Вилла
Шале
Земельные участки в Австрии
Элитная недвижимость в Австрии
Найти агента в Австрии
Агентства недвижимости в Австрии
Агенты в Австрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Австрии
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Австрии
Найти агента в Австрии
Агентства недвижимости в Австрии
Агенты в Австрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Австрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Австрия
Вена
Дома
Купить дом в Вена, Австрия
Дом
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 12 комнат
Вена, Австрия
12 Количество комнат
3 ванных комнат
2 152 м²
€ 1,190,000
Этот красивый дом с зимним садом расположен в лучшем и тихом месте Донауштадта и имеет следу…
Дом 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 650,000
Это двухквартирный дом, построенный в 2016 году. Жилые единицы с террасой и садом уже отрем…
Дом 6 комнат
Вена, Австрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,390,000
City & Country Club WienerbergЧастный дом с бассейном в абсолютно тихом местоположении 12-го…
Дом 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат
162 м²
€ 1,349,000
ВЫСОКОКАЧНАЯ АРХИТЕКТНАЯ ВИЛЛА С ТЕРРАСОМ и ЕСТЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОЙ БАЗОЙ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕ…
Дом 9 комнат
Вена, Австрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
739 м²
€ 4,500,000
Такая недвижимость является настоящей редкостью в этой ситуации. От мечты от дома к дому меч…
Вилла
Вена, Австрия
€ 7,490,000
Эта удивительная вилла расположена в самом престижном районе города Вены, между виноградника…
Дом 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 542 м²
€ 599,000
Продается новый строительный проект с 13 квартирами для недвижимости и пенсионного обеспечен…
Вилла 12 спален
Вена, Австрия
500 м²
€ 3,200,000
Роскошная вилла общей площадью 500 кв.м расположена в самом центре 18 района Вены, Австрия. …
Таунхаус
Вена, Австрия
5 м²
€ 2,360,000
Новый таунхаус расположен в Вене, Дёблинг, Австрия. В светлом апартаменте в таунхаусе 5 боль…
Вилла
Вена, Австрия
3 м²
€ 3,500,000
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
Вилла
Вена, Австрия
3 м²
€ 3,500,000
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
Шале 4 спальни
Вена, Австрия
500 м²
€ 5,400,000
Прекрасный особняк расположен в одном из самых лучших районов Вены. В 2009 году поместье был…
Вилла 5 спален
Вена, Австрия
850 м²
€ 9,800,000
Дизайнерская вилла расположена в престижном 19 районе Вены, Австрия. Великолепная вилла в ст…
Вилла 4 спальни
Вена, Австрия
300 м²
€ 6,500,500
Шикарная новая вилла с бассейном и садом расположена в пригороде Вены Stiftswald, Австрия. В…
Вилла 8 спален
Вена, Австрия
940 м²
€ 4,500,000
Прекрасная просторная вилла расположена в Вене, Австрия. На вилле общей площадью 940 кв.м 18…
Параметры недвижимости в Вена, Австрия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты