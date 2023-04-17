Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Вена
  4. Дома

Купить дом в Вена, Австрия

15 объектов найдено
Дом 12 комнатв Вена, Австрия
Дом 12 комнат
Вена, Австрия
12 Количество комнат 3 ванных комнат 2 152 м²
€ 1,190,000
Этот красивый дом с зимним садом расположен в лучшем и тихом месте Донауштадта и имеет следу…
Дом 5 комнатв Вена, Австрия
Дом 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 650,000
Это двухквартирный дом, построенный в 2016 году. Жилые единицы с террасой и садом уже отрем…
Дом 6 комнатв Вена, Австрия
Дом 6 комнат
Вена, Австрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,390,000
City & Country Club WienerbergЧастный дом с бассейном в абсолютно тихом местоположении 12-го…
Дом 5 комнатв Вена, Австрия
Дом 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат 162 м²
€ 1,349,000
ВЫСОКОКАЧНАЯ АРХИТЕКТНАЯ ВИЛЛА С ТЕРРАСОМ и ЕСТЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОЙ БАЗОЙ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕ…
Дом 9 комнатв Вена, Австрия
Дом 9 комнат
Вена, Австрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 739 м²
€ 4,500,000
Такая недвижимость является настоящей редкостью в этой ситуации. От мечты от дома к дому меч…
Виллав Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
€ 7,490,000
Эта удивительная вилла расположена в самом престижном районе города Вены, между виноградника…
Дом 4 комнатыв Вена, Австрия
Дом 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 542 м²
€ 599,000
Продается новый строительный проект с 13 квартирами для недвижимости и пенсионного обеспечен…
Вилла 12 спаленв Вена, Австрия
Вилла 12 спален
Вена, Австрия
500 м²
€ 3,200,000
Роскошная вилла общей площадью 500 кв.м расположена в самом центре 18 района Вены, Австрия. …
Таунхаусв Вена, Австрия
Таунхаус
Вена, Австрия
5 м²
€ 2,360,000
Новый таунхаус расположен в Вене, Дёблинг, Австрия. В светлом апартаменте в таунхаусе 5 боль…
Виллав Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
3 м²
€ 3,500,000
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
Виллав Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
3 м²
€ 3,500,000
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
Шале 4 спальнив Вена, Австрия
Шале 4 спальни
Вена, Австрия
500 м²
€ 5,400,000
Прекрасный особняк расположен в одном из самых лучших районов Вены. В 2009 году поместье был…
Вилла 5 спаленв Вена, Австрия
Вилла 5 спален
Вена, Австрия
850 м²
€ 9,800,000
Дизайнерская вилла расположена в престижном 19 районе Вены, Австрия. Великолепная вилла в ст…
Вилла 4 спальнив Вена, Австрия
Вилла 4 спальни
Вена, Австрия
300 м²
€ 6,500,500
Шикарная новая вилла с бассейном и садом расположена в пригороде Вены Stiftswald, Австрия. В…
Вилла 8 спаленв Вена, Австрия
Вилла 8 спален
Вена, Австрия
940 м²
€ 4,500,000
Прекрасная просторная вилла расположена в Вене, Австрия. На вилле общей площадью 940 кв.м 18…

Параметры недвижимости в Вена, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти