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Земельные участки в Вена, Австрия

5 объектов найдено
Земельные участки 4 комнаты в Вена, Австрия
Земельные участки 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 443 м²
€549,000
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Земельные участки в Вена, Австрия
Земельные участки
Вена, Австрия
Площадь 326 м²
€349,000
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Земельные участки в Вена, Австрия
Земельные участки
Вена, Австрия
Площадь 2 976 м²
На продажу выставлен земельный участок площадью около 2976 м2, с проектом односемейного дома…
€1,45 млн
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Земельные участки в Вена, Австрия
Земельные участки
Вена, Австрия
Площадь 625 м²
€399,000
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Земельные участки с кондиционером, в центре города, с инфраструктурой в Вена, Австрия
Земельные участки с кондиционером, в центре города, с инфраструктурой
Вена, Австрия
Площадь 2 320 м²
Участок земли с разрешением на строительство расположен в 4 районе Вены, Австрия. Площадь уч…
€8,50 млн
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