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Квартиры в Gemeinde Korneuburg, Австрия

Корнойбург
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Корнойбург, Австрия
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 552 м²
€ 649,000
Красивая дизайнерская мансардная квартира с солнечной террасой в центре Корнойбурга Вы ищет…
Квартира 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Квартира 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 104 м²
€ 379,000
ЗДЕСЬ вы можете посетить эту квартиру заранее: https://my.matterport.com/show/?m=hZhfxtyHkxy…
Квартира 3 комнаты в Корнойбург, Австрия
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 552 м²
€ 649,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Korneuburg, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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