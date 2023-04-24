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Квартиры в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия

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29 объектов найдено
Квартира в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира
Gerasdorf bei Wien, Австрия
€ 222,000
Продается новый строительный проект с 13 квартирами для недвижимости и пенсионного обеспечен…
Квартира в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира
Gerasdorf bei Wien, Австрия
€ 222,000
Более 80 недавно построенных инвесторов - и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими…
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 392 м²
€ 227,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 332 м²
€ 229,000
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 462 м²
€ 229,000
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 582 м²
€ 344,000
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 612 м²
€ 223,000
Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 862 м²
€ 352,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 392 м²
€ 225,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 122 м²
€ 228,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 392 м²
€ 229,000
Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 542 м²
€ 349,000
Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 692 м²
€ 335,000
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 542 м²
€ 336,000
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 392 м²
€ 222,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 332 м²
€ 222,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 122 м²
€ 228,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 792 м²
€ 252,000
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 792 м²
€ 252,000
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 612 м²
€ 228,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 392 м²
€ 227,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 492 м²
€ 227,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 492 м²
€ 230,000
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 682 м²
€ 365,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 122 м²
€ 223,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 792 м²
€ 241,000
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 332 м²
€ 222,000
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 492 м²
€ 223,000
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 582 м²
€ 344,000
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…

Параметры недвижимости в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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