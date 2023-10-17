Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Австрия
  4. Санкт-Пёльтен
  5. Квартиры

Квартиры в Санкт-Пёльтен, Австрия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 292 822 м²
€2,00 млн

Параметры недвижимости в Санкт-Пёльтен, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти