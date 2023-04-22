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Квартиры в Bezirk Moedling, Австрия

Gemeinde Giesshuebl
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Giesshuebl, Австрия
Квартира 4 комнаты
Giesshuebl, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
Цена по запросу
Винодельческая деревня Гисхюбль расположена на юге на окраине федеральной столицы Вены и вст…

Параметры недвижимости в Bezirk Moedling, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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