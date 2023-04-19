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Купить недвижимость в Bezirk Hollabrunn, Австрия

Gemeinde Sitzendorf an der Schmida
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2 объекта найдено
Дом 7 комнатв Niederschleinz, Австрия
Дом 7 комнат
Niederschleinz, Австрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 158 м²
€ 289,000
КОММЕРЧЕСКИЙ ДОМ С ТЕРРАСОМ и большим, слегка поднимающимся дном Основные моменты: большая…
Квартира 2 комнатыв Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, Австрия
2 Количество комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 630,000
Данная квартир…

Параметры недвижимости в Bezirk Hollabrunn, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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