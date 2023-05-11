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Квартиры в Bezirk Gaenserndorf, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Raasdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Raasdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
€ 720,000

Параметры недвижимости в Bezirk Gaenserndorf, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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