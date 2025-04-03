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Таунхаусы с террасой в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
$600,306
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Таунхаус с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
$600,306
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Параметры недвижимости в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

с садом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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