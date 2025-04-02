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Купить квартиру в Sao Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Senhora da Hora, Португалия
Квартира 1 спальня
Senhora da Hora, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Квартира с 1 спальней площадью 68 м2, балкон 3 м2 в новом  проекте  в эксклюзивном кондомини…
$296,861
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Параметры недвижимости в Sao Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Португалия

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