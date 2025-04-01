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Кондо с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

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1 объект найдено
Кондо с балконом, с мебелью, с кондиционером в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Кондо с балконом, с мебелью, с кондиционером
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$683,409
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Параметры недвижимости в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

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