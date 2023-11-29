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Дуплексы в Misericordia, Португалия

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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Misericordia, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
€724,500
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Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Misericordia, Португалия
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Misericordia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированная. Квар…
€890,000
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Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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