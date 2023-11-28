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Дуплексы в Marvila, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
€518,000
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Параметры недвижимости в Marvila, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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