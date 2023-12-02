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Виллы в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 1 спальня с кондиционером, с террасой, с бассейном в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня с кондиционером, с террасой, с бассейном
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке A…
€410,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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