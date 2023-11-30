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Купить квартиру в Foz do Sousa e Covelo, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Foz do Sousa, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Foz do Sousa, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
Квартира Дуплех с 2-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на …
€780,000
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Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Foz do Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Foz do Sousa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Эти прекрасные апартаменты находятся в Вила-Нова-ди-Гая – городе-спутнике Порту, который яв…
€550,000
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Параметры недвижимости в Foz do Sousa e Covelo, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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