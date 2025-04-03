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Дуплексы около гольф-клуба в Caldas da Rainha, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
$556,647
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Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

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