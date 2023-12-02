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Купить квартиру в Arcozelo, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Arcozelo, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arcozelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира площадью 131 м2, с 3 спальнями, на  2 фасада (юг, запад),и с гаражным боксом.Общая …
€215,000
в месяц
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