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Купить квартиру в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
$391,836
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Параметры недвижимости в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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