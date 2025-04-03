Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
$1,12 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов