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Таунхаусы с бассейном в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус с балконом, с кондиционером, с бассейном в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус с балконом, с кондиционером, с бассейном
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
$791,312
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Параметры недвижимости в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

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с садом
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